Прокуратура проверяет целевое использование бюджетных средств.

Заместитель прокурора Омской области Евгений Бельтюков побывал на стройке детского инфекционного стационара, который возводится на улице Перелета в Омске. Надзорное ведомство проводит проверку целевого использования бюджетных средств, выделенных подрядной организации в качестве аванса на строительство медучреждения. Речь идет о сумме в 1,3 млрд рублей.

Вместе с зампрокурора на площадке побывали министр строительства Омской области Александр Рашко, директор БУ ОО «Омскоблстрозаказчик» Андрей Бобровников, представители строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль», а также подрядных организаций ППК «Военно-строительная компания» и АО «Новая технология».

– Органами прокуратуры области осуществляется надзорное сопровождение строительства объекта, неоднократно принимались меры реагирования, в том числе вносились представления органам власти, – отметили в ведомстве.

На строительство медучреждения в рамках национального проекта выделено более 6,3 млрд рублей. Срок окончания работ – 20 января 2027 года.