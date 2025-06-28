Мероприятие с главным трофеем КХЛ запланирован на 8 июля.

Бывший нападающий и генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов привезет в Омск Кубок Гагарина. Трофей будет выставлен для всеобщего обозрения 8 июля в 18:00 в ресторане Mishkin&Mishkin, о чем сообщили в социальных сетях заведения.

Кубок будет доступен для фото в течение всего вечера. Кроме того, посетители смогут поучаствовать в автограф-сессии с самим обладателем Кубка 2025 года – Антоном Курьяновым.

Напомним, что ресторан находится по адресу: улица Кемеровская, 2/1. Вход на мероприятие свободный.

В прошедшем сезоне Антон Курьянов был частью тренерского штаба «Локомотива», победившем в борьбе за Кубок Гагарина. По окончании сезона легенда «ястребов» ушел из ярославской команды вслед за Игорем Никитиным в московский ЦСКА. На новом месте работы Курьянов стал тренером по работе с нападающими.

Напомним, что новичок «Аванграда» Дмитрий Рашевский при подписании контракта с клубом на вечеринке «Буэнослетос» сказал, что надеется в следующем сезоне «добыть» Кубок для Омска.