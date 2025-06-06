Омск-Информ
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·Спорт

В «Авангарде» хоккеисты играли в одном звене.

Экс-нападающие «Авангарда» Антон Курьянов и Александр Попов войдут в тренерский штаб ЦСКА. Об этом сообщил телеграм-канал «За пределами Ленинградки».

Курьянов назначен тренером по нападающим и будет работать вместе с Поповым, должность которого на данный момент неизвестна. Во время игровой карьеры игроки выступали в одном звене омской команды.

Напомним, что в начале прошлого сезона Курьянов работал в «Авангарде», а в декабре присоединился к тренерскому штабу «Локомотива», с которым взял «Кубок Гагарина».

Алексей Новиков
·Спорт

В «Авангарде» хоккеисты играли в одном звене.

Экс-нападающие «Авангарда» Антон Курьянов и Александр Попов войдут в тренерский штаб ЦСКА. Об этом сообщил телеграм-канал «За пределами Ленинградки».

Курьянов назначен тренером по нападающим и будет работать вместе с Поповым, должность которого на данный момент неизвестна. Во время игровой карьеры игроки выступали в одном звене омской команды.

Напомним, что в начале прошлого сезона Курьянов работал в «Авангарде», а в декабре присоединился к тренерскому штабу «Локомотива», с которым взял «Кубок Гагарина».

Алексей Новиков