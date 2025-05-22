Отметим, что Антон Курьянов – воспитанник омского хоккея. Играл за команды МХЛ и КХЛ. После завершения карьеры хоккеиста сделал карьеру управленца, в основном в омском клубе. Так, с июля 2018 года по 14 мая 2021 года Курьянов работал тренером по развитию игроков «Авангарда». С 15 мая 2021 года – ответственным за нападение и большинство. 28 апреля 2023 года назначен генеральным менеджером «Авангарда». В октябре 2024 года сложил с себя полномочия генерального менеджера, продолжая оставаться тренером омской команды. 3 декабря 2024 года клуб объявил о расторжении контракта с Курьяновым по взаимному соглашению сторон, 9 декабря Курьянов приступил к работе в тренерском штабе ХК «Локомотив».
Экс-тренер «Авангарда» Курьянов взял Кубок Гагарина в составе «Локомотива»
«Локомотив» обыграл «Трактор» в финале плей-офф со счетом 4:1.
Бывший тренер и генеральный менежджер омского «Авангарда» Антон Курьянов добавил в свою тренерскую коллекцию победу в главном турнире КХЛ. В составе тренерского штаба ярославского «Локомотива» Курьянов обеспечил успех своей команде в решающем матче финала плей-офф, обыграв челябинский «Трактор» со счетом 4:1.
Победа стала исторической для «Локомотива», ранее проигрывавшего финал в 2022 году. Главную роль в достижении успеха сыграло руководство главного тренера Игоря Никитина, тоже ранее связанного с «Авангардом». На протяжении 9 лет, с 1997 по 2006 год, Никитин играл в омском клубе, а потом в течение 3 лет, с 2008 по 2011 год, работал в тренерском штабе в разных качествах – от помощника до главного тренера. В нынешний плей-офф он вновь вернулся в Омск в качестве тренера команды соперника.
Напомним, что «Авангард» проиграл в серии с «Локомотивом» со счетом 3:4.