«Локомотив» обыграл «Трактор» в финале плей-офф со счетом 4:1.

Бывший тренер и генеральный менежджер омского «Авангарда» Антон Курьянов добавил в свою тренерскую коллекцию победу в главном турнире КХЛ. В составе тренерского штаба ярославского «Локомотива» Курьянов обеспечил успех своей команде в решающем матче финала плей-офф, обыграв челябинский «Трактор» со счетом 4:1.

Победа стала исторической для «Локомотива», ранее проигрывавшего финал в 2022 году. Главную роль в достижении успеха сыграло руководство главного тренера Игоря Никитина, тоже ранее связанного с «Авангардом». На протяжении 9 лет, с 1997 по 2006 год, Никитин играл в омском клубе, а потом в течение 3 лет, с 2008 по 2011 год, работал в тренерском штабе в разных качествах – от помощника до главного тренера. В нынешний плей-офф он вновь вернулся в Омск в качестве тренера команды соперника.

Напомним, что «Авангард» проиграл в серии с «Локомотивом» со счетом 3:4.