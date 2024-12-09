Бывший тренер «ястребов» нашел новое место работы.

Сегодня, 9 декабря, пресс-служба хоккейного клуба «Локомотив» сообщила, что в тренерский состав команды вошел Антон Курьянов. Он будет работать в штабе Игоря Никитина.

Ранее инсайдеры предполагали, что Курьянов может уйти работать в «Локомотив». По их словам, тренер получил несколько предложений о работе от клубов КХЛ. Игорь Никитин является земляком Антона Курьянова и его многолетним партнером по «Авангарду».

Напомним, Курьянов был генеральным тренером «Авангарда» с 28 апреля 2023 года. В октябре 2024 года он сложил с себя эти полномочия, но продолжил работать тренером. 3 декабря «Авангард» сообщил о расторжении контракта с Курьяновым по взаимному соглашению сторон.