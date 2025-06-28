Рашевский мог стать частью «Авангарда» намного раньше.

Бывший нападающий и экс-директор «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал переход Дмитрия Рашевского из московского «Динамо» в омский клуб. По словам Сушинского, молодой нападающий перспективный актив для «Авангарда». Также было отмечено, что экс-директор и сам хотел видеть Рашевского в команде, когда тот играл в ВХЛ за петербургский «Динамо» в сезоне-2021/22.

– Думаю, Дмитрий будет прогрессировать. Это хорошее приобретение для "Авангарда". Если честно, я хотел его забрать в Омск, еще когда Рашевский в Санкт‑Петербурге играл, – приводит слова Сушинского AllHockey.ru.

Также экс-директор отметил, что цена за переход нападающего оправдана и зависит от зарплаты, прописанной в контракте. Напомним, что «выкуп» Рашевского у «Динамо» обошелся омскому клубу почти в 120 миллионов рублей. Вместе с зарплатой за два года, «Авангард» потратит на нового игрока почти четверть миллиарда рублей.