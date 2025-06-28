Ранее дети уже издевались над животными.

Растроенная омичка сообщила о пропаже домашнего питомца. Как рассказала хозяйка кота, трое дете то 8 до 10 лет унесли животное в пятницу, 27 июня, в 16:30 в Центральном округе на ул. Средней, между 4 и 5 домом. Ранее за ними уже были замечены издевательства над котами. По словам омички, ранее малолетние живодеры оторвали другому коту часть хвоста.

– Ранее дети были замечены за жестоким обращением с животными (в гаражах оторвали кусок хвоста другому коту), – рассказала омичка в объявлении на сайте объявлений по поиску животных «pet911.ru»

Взятый в заложники домашний питомец по имени Кузьма стар и нуждается в специальном уходе. За возвращение живого кота владелица предлагает вознаграждение в 20 тысяч рублей.

Напомним, что недавно в Омске были обнаружены школьницы-живодерки, мучавшие щенка в недостроенном здании на Маяковского.