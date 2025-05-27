Животное они купили через интернет.

Омская полиция расследует зверские издевательства над щенком, совершенное двумя школьницами 2012 года рождения. Издевательства девочки совершали в недостроенном здании на улице Маяковского. Школьницы тыкали в щенка ножом, пытались перерезать горло и били беззащитное животное кирпичом по голове.

По предварительным данным, щенка школьницы приобрели через интернет в минувшее воскресенье.

Также в полиции сообщили, что одна из девочек уже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, вторая попала под надзор после инцидента. Родители обеих школьниц привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Решается вопрос о помещении девочек в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.