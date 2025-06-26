Можно собрать килограммы ягод, не отъезжая далеко от города.

Омичи поделились результатами своих походов по ягодным местам недалеко от города. Лесную клубнику и землянику собирают буквально ведрами.

Большое количество клубники обнаружено в Омском районе, однако собиратели отмечают, что попадается в основном мелкая ягода. Чтобы набрать крупных, придется постараться.

– Омский район, ягоды очень много, но очень мелкая, как горох! Выбрать крупную очень тяжело, – делится находками омичка в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области».

Также сообщается о большом количестве лесных даров по Черлакскому тракту, в направлении поселка Красный Яр, и под Надеждино.

Однако есть места, где ягод совсем мало. С пустыми руками уезжают, например, из Кормиловского и Азовского районов. На каких-то полянках ягоды еще не созрели, а на других уже все собрали.

– Ездили проверить свои земляничные полянки, разочаровались. Азовское направление, – сообщает разочарованная омичка.

Напомним, что сезон сбора лесной клубники и земляники, которые можно отличить по форме и листьям, также был открыт в специализированных ягодных хозяйствах Омской области. Клубника имеет округлые ягоды и прилегающие к плоду листья, а земляника – продолговатая, а ее листья тянутся вверх.