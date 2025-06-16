Ягодное лето в омских питомниках начинается с жимолости и садовой земляники.

Житель Омской области за год съедает в среднем 50 кг фруктов и ягод – такие цифры приводит служба статистики. Однако минздрав рекомендует потреблять их в два раза больше – 90–100 кг. И лучше придерживаться географического принципа: есть то, что произрастает в месте, где человек живет. Так что бананы – это хорошо, но клубника с грядки лучше.

По безналу или по карте

В специализированных ягодных хозяйствах Омской области сбор самой популярной сибирской ягоды уже начался, собирают в плодопитомниках сейчас и жимолость.

Килограмм собственноручно собранной ягоды стоит от 300 рублей, за жимолостью можно приезжать хоть каждый день в Кировский плодопитомник, который находится в селе Верхний Карбуш – это полчаса на машине или на электричке до ж/д станции «Карбышево-2».

Клубнику можно собрать на грядках Черлакского плодопитомника, сбор с поля с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00, до 16:00 нужно набрать ягоду, взвесить и расплатиться.

– 350 рублей стоит килограмм, если вы заплатите наличными, по карте будет 365 рублей. Въезд на поле – 100 рублей, – ответили в плодопитомнике.

В Калачинском питомнике на самосборе пока тоже только жимолость. Она стоит от 100 руб./кг.

– Люди каждый раз с полными ведрами выходят, – рассказывают в плодопитомнике.

В этом году особого ажиотажа вокруг ягод нет, они вызрели раньше срока, и их много. При этом уличные торговцы, не стесняясь, просят за 200-граммовый стаканчик клубники 240–300 рублей. Кто-то везет со своих плантаций, кто-то собирает в питомнике и перепродает. Жимолость стоит дешевле: 200 рублей за такой же 200-граммовый пластиковый контейнер.

– Она уже отходит, – говорит бабушка с уличного рынка. – Скоро малину принесу.

Нет переработки – нет ягоды

15,4 тыс. тонн – столько плодов и ягод собрали в Омской области в 2024 году. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, начальник управления растениеводства и механизации Даниил Белошицкий на совещании по растениеводству, говоря об итогах прошлого года, отмечал, что ведомству хотелось бы более высоких показателей по фруктам и ягодам. Для их производителей в регионе предусмотрены дотации, правда, только один вид на ягоды – субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.

При этом нужно понимать, что омских ягод на прилавках супермаркетов не будет никогда: в регионе нет предприятий по переработке. Площади ягодных питомников постепенно сокращаются, например, в Кировском несколько сот гектаров уже засажено зерновыми.