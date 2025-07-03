Большая часть ягод еще не созрела.

Участники группы «Грибы. Грибники Омска и Омской области» делятся секретными местами, где уже поспела дикая малина. Среди указанных точек оказались окрестности поселка Дачного, территория Муромцевского района, а также заброшенные участки садов вдоль дороги на Тавричанку, расположенные между 38-м и 45-м километрами.

– По Муромцевскому тракту примерно 130 км до поворота влево на Хутора, от этого поворота чуть больше 1 км через поле до леса. В лес въезжать не надо, повернуть налево и проехать метров 200. Малина растет и слева, и справа. С правой стороны можно собирать ведрами, – поделилась омичка.

Сообщается, что в основном малина еще зеленая, поэтому придется подождать, пока она созреет.

Ранее сообщалось, что местные выносят полные ведра ягод из Омского района. Также сообщается о большом количестве лесных даров по Черлакскому тракту, в направлении поселка Красный Яр и под Надеждино.