Омск-Информ
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·Общество

Ягод пока немного.
Жители северных районов Омской области заметили в лесах появление первой костяники в этом году. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» социальной сети «ВКонтакте».
Автор снимков отметил, что ягоды пока совсем мало, и набрал лишь небольшую горсть, чтобы попробовать.
Кроме костяники, в местных лесах начался период сбора лесной клубники. Ранее сообщалось, что местные выносят полные ведра ягод из Омского района. Также сообщается о большом количестве лесных даров по Черлакскому тракту, в направлении поселка Красный Яр и под Надеждино.
Мария Филимонова
·Общество

Ягод пока немного.
Жители северных районов Омской области заметили в лесах появление первой костяники в этом году. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» социальной сети «ВКонтакте».
Автор снимков отметил, что ягоды пока совсем мало, и набрал лишь небольшую горсть, чтобы попробовать.
Кроме костяники, в местных лесах начался период сбора лесной клубники. Ранее сообщалось, что местные выносят полные ведра ягод из Омского района. Также сообщается о большом количестве лесных даров по Черлакскому тракту, в направлении поселка Красный Яр и под Надеждино.
Мария Филимонова