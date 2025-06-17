На полянках ягоды сгорели, а в лесу еще остаются зелеными.

Омичи уже успели собрать первые ягоды лесной земляники. В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» женщина поделилась снимками свежего урожая, собранного ею 16 июня неподалеку от Черлакского тракта. Омичка насобирала примерно четверть коробки.

Также в комментариях она отметила, что на открытых участках земляника уже успела сгореть, а в лесу плоды остаются зелеными.

Еще один участник группы опубликовал фотографию цветущих кустов земляники возле Калачинска, добавив, что растения нуждаются в дождях, которые скоро могут накрыть Омскую область.

Напомним, что в Омске открылся сезон сбора ягод. В питомниках уже созрел урожай жимолости и клубники.