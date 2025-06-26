В Октябрьском округе уровень загрязнения превысил норму в 5,5 раза.

В Омске вновь зафиксировано опасное превышение сероводорода в воздухе. По данным Обь-Иртышского УГМС, на стационарном посту на Космическом проспекте, 18а (Октябрьский округ), концентрация сероводорода превысила предельно допустимый уровень в 5,5 раза – до 0,044 мг/м³.

Накануне аналогичное превышение фиксировали в Кировском округе – тогда содержание ядовитого газа достигло 0,041 мг/м³. Таким образом, сильные выбросы сероводорода в Омске фиксируются уже вторые сутки подряд.

Напомним, сероводород токсичен: при вдыхании вызывает головокружение, тошноту, рвоту, а при высокой концентрации может привести к тяжелым отравлениям, отеку легких и даже смерти.