Загрязнение воздуха выявили сегодня утром.
Сегодня, 25 июня, в воздухе Омска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 5,12 раза. Как сообщает региональное минприроды, выбросы произошли в Кировском округе.
Отметим, что сегодня ночью и утром в Омске действовал режим НМУ первой степени опасности. Предприятия должны были снизить выбросы.
Превышение концентрации сероводорода пост в Кировском округе фиксировал и накануне – 1,38 ПДК.
По данным открытых интернет-источников, сероводород ядовит. Вдыхание даже небольшого количества вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту. Большая концентрация приводит к судорогам, отеку легких, коме и смерти.