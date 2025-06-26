Единственный участник аукциона будет платить 225 тысяч рублей ежемесячно за помещение площадью 2 тысячи кв. метров.

«Омскгоргаз» сдал в аренду производственный цех на улице 22 Партсъезда, 98а, в Советском округе. Помещение арендовала компания «Асс-Пак», которая выпускает полиэтиленовую продукцию. Она оказалась единственным участником аукциона. Информация о сделке размещена на платформе «ГИС.Торги».

Компания «Асс-Пак» будет ежемесячно платить по 225 тысяч рублей за аренду цеха.

Согласно информации «РБК Омск», фирма зарегистрирована в Омске в 2009 году и занимается производством пластиковой упаковки. Руководит «Асс-Паком» Максим Подоляк, он же один из совладельцев. Второй учредитель – Виктор Александров.

Согласно данным с официального ресурса бухгалтерской отчетности, в 2024 году компания «Асс-Пак» заработала 3,2 миллиона рублей чистой прибыли при общей выручке в 167 миллионов. Двухэтажное здание площадью около 2 тыс. квадратных метров принадлежит Омской области и находится в распоряжении «Омскгоргаза» на правах хозяйственного ведения.

В описании говорится, что цех находится в приемлемом состоянии. Арендатор сможет использовать помещение как для офисных помещений, так и для производственных целей. Срок аренды составит 5 лет.

В ноябре 2023 года акционерное общество «Омскгоргаз» было признано банкротом. Спустя некоторое время, в сентябре 2024 года, министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил, что Правительство РФ приняло окончательное решение о передаче из федеральной собственности в областную имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть». Перед этим в регионе создали новое государственное унитарное предприятие с тем же названием – «Омскгоргаз».