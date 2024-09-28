Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Имущественный комплекс предприятия переходит из федеральной собственности в областную.

Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил, что правительство РФ приняло окончательное решение о передаче из федеральной собственности в областную имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

– Это важный шаг к решению эффективного функционирования предприятия, который позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение жителей нашего региона и улучшит реализацию программы социальной догазификации, – прокомментировал решение федерального центра Шнипко.

Он также сообщил, что директором государственного предприятия «Омскгоргаз» назначен Дмитрий Мишуров. Он одновременно будет руководить АО «Омскгазстройэксплуатация».

·Экономика/Бизнес

Имущественный комплекс предприятия переходит из федеральной собственности в областную.

Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил, что правительство РФ приняло окончательное решение о передаче из федеральной собственности в областную имущественного комплекса АО «Омскгоргаз» и «Омскгазсеть». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

– Это важный шаг к решению эффективного функционирования предприятия, который позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение жителей нашего региона и улучшит реализацию программы социальной догазификации, – прокомментировал решение федерального центра Шнипко.

Он также сообщил, что директором государственного предприятия «Омскгоргаз» назначен Дмитрий Мишуров. Он одновременно будет руководить АО «Омскгазстройэксплуатация».