Омск-Информ
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·Общество

Модель поделилась кадрами со съемок в соблазнительном образе.
Омская топ-модель Кристина Грикайте приняла участие в рекламной кампании всемирно известного американского бренда Calvin Klein, специализирующегося на выпуске нижнего белья, джинсовой одежды, аксессуаров и предметов повседневного гардероба. 
Видео, где омичка предстает бегущей по берегу моря в фирменной одежде Calvin Klein, появилось на официальной странице бренда в соцсетях. 
В своем аккаунте Кристина разместила кадры со съемки для американской марки. Фотографии демонстрируют девушку в соблазнительном образе, а также в провокационно открытой джинсовке поверх обнаженной кожи.
Модель раньше уже делилась фотографиями, сделанными специально для Calvin Klein. В прошлом году Грикайте снялась в рекламе новой коллекции Tiffany.
Мария Филимонова
·Общество

Модель поделилась кадрами со съемок в соблазнительном образе.
Омская топ-модель Кристина Грикайте приняла участие в рекламной кампании всемирно известного американского бренда Calvin Klein, специализирующегося на выпуске нижнего белья, джинсовой одежды, аксессуаров и предметов повседневного гардероба. 
Видео, где омичка предстает бегущей по берегу моря в фирменной одежде Calvin Klein, появилось на официальной странице бренда в соцсетях. 
В своем аккаунте Кристина разместила кадры со съемки для американской марки. Фотографии демонстрируют девушку в соблазнительном образе, а также в провокационно открытой джинсовке поверх обнаженной кожи.
Модель раньше уже делилась фотографиями, сделанными специально для Calvin Klein. В прошлом году Грикайте снялась в рекламе новой коллекции Tiffany.
Мария Филимонова