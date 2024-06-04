Омск-Информ
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·Общество

Кристина Грикайте из Омска прорекламировала новую коллекцию Tiffany. Девушка продемонстрировала серьги и золотое колье.

Модель из Омска Кристина Грикайте снялась в рекламе новой коллекции Tiffany, которую разработали в коллаборации с креативным директором мужской линии Louis Vuitton Фарреллом Уильямсом.  

Девушка показала золотое колье с бриллиантами за 39 тыс. долларов, серьги из желтого золота с бриллиантами за 11 тыс. долларов и маленькие серьги из золота с бриллиантами за 3600 долларов. Фотографии можно посмотреть как на сайте Tiffany, так и в социальных сетях.

По словам Уильямса, идея для создания новой коллекции пришла из-за образа Посейдона.

Отметим, что Грикайте уже не раз попадала на обложку журнала Vogue.

·Общество

Кристина Грикайте из Омска прорекламировала новую коллекцию Tiffany. Девушка продемонстрировала серьги и золотое колье.

Модель из Омска Кристина Грикайте снялась в рекламе новой коллекции Tiffany, которую разработали в коллаборации с креативным директором мужской линии Louis Vuitton Фарреллом Уильямсом.  

Девушка показала золотое колье с бриллиантами за 39 тыс. долларов, серьги из желтого золота с бриллиантами за 11 тыс. долларов и маленькие серьги из золота с бриллиантами за 3600 долларов. Фотографии можно посмотреть как на сайте Tiffany, так и в социальных сетях.

По словам Уильямса, идея для создания новой коллекции пришла из-за образа Посейдона.

Отметим, что Грикайте уже не раз попадала на обложку журнала Vogue.