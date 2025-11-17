Омская модель снялась для известного бренда США

Она показала новую коллекцию украшений.

kris_grikaite

Омская модель Крис Грикайте приняла участие в фотосессии для новой коллекции украшений известного американского бренда Material Good. Этот бренд известен своим сотрудничеством со знаменитостями, в том числе разработкой уникального кольца для певицы Деми Ловато.

На своей личной странице в запрещенной социальной сети Крис Грикайте поделилась кадрами со съемок, продемонстрировав впечатляющие изделия. Среди них – массивное колье с белыми и желтыми бриллиантами стоимостью 700 долларов, серьги с изумрудами и бриллиантами за 385 долларов, а также серьги с синими сапфирами и бриллиантами, оцененные в 150 долларов. Завершает образ кольцо с бриллиантами за 86,5 долларов.

Отметим, что Грикайте родилась 25 июля 2000 года в Омске. Начала модельную карьеру в 2016 году.

Ранее она снялась для Calvin Klein в пикантном образе.