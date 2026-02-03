Омск-Информ
·Общество

Топ-модель из Омска попала на обложку всемирно известного журнала

Кристина Грикайте украсила журнал Vogue.

Известная топ-модель из Омска Кристина Грикайте стала лицом февральского номера Vogue Thailand. Выход выпуска приурочен к знаковой дате – издание отмечает свое 13-летие.

Новый номер посвящен высокой моде и тайской гастрономической культуре. Как рассказала сама Кристина в своих соцсетях, концепция выпуска объединяет все многообразие местной кухни: от колоритного стритфуда до изысканных ресторанов.

Для обложки стилисты подобрали Кристине элегантный бежевый костюм с удлиненной рубашкой, заправленной в эффектные сапоги кирпичного цвета. Завершающим штрихом стал яркий разноцветный платок.

