Об этом она рассказала в соцсетях.

Топ-модель Кристина Грикайте снялась для Calvin Klein. Кадр со съемок для этого бренда белья девушка выложила на странице в соцсети.

Снимал ее фотограф Брайан Листен, который делал обложки журналов с Ириной Шейк. Грикайте также поработала со Стюартом Вайнкофом, который занимался клипами Билли Айлиш, снимал ролики для Dior, Mugler и других брендов.

Отметим, что Кристина родилась 25 июля 2000 года в Омске. Начала модельную карьеру в 2016 году.