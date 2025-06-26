Омск-Информ
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·Общество

Он должен был вылететь утром, но вылетит вечером.
Сегодня, 26 июня, в омском аэропорту снова произошли задержки самолетов. Рейс «Северного ветра» в Сочи перенесли с 08:00 на 18:50.
Задержка связана с поздним прибытием самолета в Омск. Прибывающий рейс из Сочи тоже задерживается.
Отметим, что задержки рейсов наблюдались в Омске и накануне. Некоторые превышали 6 часов.
Андрей Андреев
·Общество

Он должен был вылететь утром, но вылетит вечером.
Сегодня, 26 июня, в омском аэропорту снова произошли задержки самолетов. Рейс «Северного ветра» в Сочи перенесли с 08:00 на 18:50.
Задержка связана с поздним прибытием самолета в Омск. Прибывающий рейс из Сочи тоже задерживается.
Отметим, что задержки рейсов наблюдались в Омске и накануне. Некоторые превышали 6 часов.
Андрей Андреев