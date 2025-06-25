Омск-Информ
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·Общество

Они достигают уже 6,5 часа.
Сегодня в омском аэропорту снова наблюдпаются задержки. Вовремя не отправятся два самолета.
Рейс «Икара» в Казань перенесли с 8:35 на 11:55. Рейс в Горно-Алтайск «ЮВТ Аэро» вылетит вместо 12:00 в 18:30.
Оба сдвига в расписании связаны с тем, что задерживаются самолеты, следующие в Омск. Например, самолет из Казани должен был прилететь в 7:25 утра, но еще находится в пути.
Андрей Андреев
·Общество

Они достигают уже 6,5 часа.
Сегодня в омском аэропорту снова наблюдпаются задержки. Вовремя не отправятся два самолета.
Рейс «Икара» в Казань перенесли с 8:35 на 11:55. Рейс в Горно-Алтайск «ЮВТ Аэро» вылетит вместо 12:00 в 18:30.
Оба сдвига в расписании связаны с тем, что задерживаются самолеты, следующие в Омск. Например, самолет из Казани должен был прилететь в 7:25 утра, но еще находится в пути.
Андрей Андреев