Обновленный комплекс станет многофункциональным центром.
Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков поделился планами по дальнейшей эксплуатации омского СКК имени Блинова. Спортивный комплекс готовится стать многофункциональным объектом.
Руководитель омского клуба также сообщил, что Кубок Блинова в августе пройдет на «G-Drive Aрене».
– Кубок Блинова состоится в августе, мы сыграем на «G-Drive Арене». Я думаю, что Кубок Блинова будет жить на «Арене», это все-таки первая команда. И мы надеемся видеть на трибунах больше чем пять с половиной тысяч человек, которых вмещает СКК. А вот «Омские Крылья» и «Омичка», надеемся, уже в этом году смогут начать там выступать. Это совместный проект с региональным правительством. Безусловно, с его помощью и при полной поддержке все это осуществляется, – цитирует Om1 Чистякова.
Важной частью концепции является превращение спорткомплекса в универсальный центр, предназначенный не только для спорта, но и для проведения культурно-массовых мероприятий, конференций, форумов и выставок.
– Конечно, мы рассчитываем, что и сама локация, и перезагрузка команды «Крылья», включая приезд канадского тренера, помогут нам действительно видеть на трибунах приличное количество людей, – заключил Чистяков.
Ранее сообщалось, что внутри спорткомплекса планируют открыть фуд-корты и торговые точки. Рядом со зданием намерены оборудовать здесь уличные спортивные зоны.
Обновленный комплекс хотят открыть уже этой осенью.