Здание обновит хоккейный клуб «Авангард».

Появилась конкретика по ремонту СКК имени Блинова. Здание 1986 года постройки начали реконструировать в мае. Сейчас идет демонтаж ветхих конструкций. Ранее сообщалось, что на бетонном заборе у СКК появились граффити с историей омского хоккея.

Как выяснилось, ремонт ведется на средства ХК «Авангард», свой вклад внесли и областные власти. Генеральный директор хоккейного клуба Герман Чистяков заявил, что при реконструкции постараются сохранить первоначальный облик здания.

– Надо отдать должное мощи председателя совета директоров Евгения Кожевникова, это его инициатива. Безусловно, мы хотим, не перечеркивая опыта прошлого, совместить дух СКК с современными требованиями к спортивным сооружениям, – поделился Чистяков с ГТРК «Иртыш». – Демонтаж идет параллельно с разработкой дизайн-проекта. При этом стоит амбициозная задача – начать играть на этой площадке уже в этом году. Здесь будут жить «Омские Крылья» и «Омичка». Это намоленное место.

Предполагается также сделать универсальную площадку, где будут проводиться концерты, выставки и общественные мероприятия. Внутри спорткомплекса планируют открыть фудкорты и торговые точки. Рядом со зданием намерены оборудовать здесь уличные спортивные зоны.

Обновленный комплекс хотят открыть к новому хоккейному сезону, то есть уже этой осенью.