Омск-Информ
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·Культура/Афиша

На бетонном заборе появились силуэты игроков «Авангарда» и послания от болельщиков.

На бетонном заборе у ремонтируемого СКК имени Блинова закончили хоккейные граффити. Реконструкция спортивного сооружения началась в мае.

Теперь здесь появились силуэты игроков и история «Авангарда», слоган «Омск. Один город – одна команда» и послания от болельщиков, уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel.

СКК имени Блинова планируют отремонтировать к концу года. Он станет домашней ареной для ВХЛ «Омские Крылья», волейбольного клуба «Омичка», а также площадкой для концертов и общегородских мероприятий.

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·Культура/Афиша

На бетонном заборе появились силуэты игроков «Авангарда» и послания от болельщиков.

На бетонном заборе у ремонтируемого СКК имени Блинова закончили хоккейные граффити. Реконструкция спортивного сооружения началась в мае.

Теперь здесь появились силуэты игроков и история «Авангарда», слоган «Омск. Один город – одна команда» и послания от болельщиков, уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel.

СКК имени Блинова планируют отремонтировать к концу года. Он станет домашней ареной для ВХЛ «Омские Крылья», волейбольного клуба «Омичка», а также площадкой для концертов и общегородских мероприятий.

1487