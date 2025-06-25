Омск-Информ
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·Спорт

«Адмирал» также получит денежную компенсацию.
Хоккейный клуб «Авангард» заключил сделку с дальневосточным клубом «Адмирал», отправив туда опытного защитника Павла Коледова. Взамен омская команда получила права на перспективного 25-летнего нападающего Егора Степанова.
Помимо перехода Степанова, «Адмирал» также получит денежную компенсацию. 
В КХЛ Егор Степанов провел 127 матчей, в которых он забросил 17 шайб и выполнил 18 результативных передач. 
Ранее сообщалось, что в ближайшее время форвард Клим Костин из НХЛ может пополнить состав омского «Авангарда».
Мария Филимонова
·Спорт

«Адмирал» также получит денежную компенсацию.
Хоккейный клуб «Авангард» заключил сделку с дальневосточным клубом «Адмирал», отправив туда опытного защитника Павла Коледова. Взамен омская команда получила права на перспективного 25-летнего нападающего Егора Степанова.
Помимо перехода Степанова, «Адмирал» также получит денежную компенсацию. 
В КХЛ Егор Степанов провел 127 матчей, в которых он забросил 17 шайб и выполнил 18 результативных передач. 
Ранее сообщалось, что в ближайшее время форвард Клим Костин из НХЛ может пополнить состав омского «Авангарда».
Мария Филимонова