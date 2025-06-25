В прошлом сезоне он играл за «Сан-Хосе» в НХЛ.

По информации телеграм-канала «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ», форвард Клим Костин в ближайшее время может пополнить состав омского «Авангарда».

Напомним, что именно с омским клубом Костин завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021. После этого он уехал в НХЛ, где играл за «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Детройт» и «Сан-Хосе».

В минувшем сезоне он провел за «Сан-Хосе» 35 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности -6.

Ранее сообщалось, что у Костина есть большое желание продолжить карьеру в КХЛ за «ястребов».