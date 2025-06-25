Хоккеист провел 77 матчей за «Авангард» в прошлом сезоне.

Стало известно, защитник омского «Авангарда» Павел Коледов переходит в «Адмирал». Об этом сообщает Winners Hockey Agency.

К сообщению агентство приложило картинку, на которой изображен Коледов в форме клуба из Владивостока, плывущий на корабле.

– Один пират с клюшкой в руках ранее был замечен покидающим берега Иртыша… и вот уже штурмует приморские воды! Похоже, курс взят уверенно, – говорится в сообщении.

Напомним, что контракт Коледова с омским клубом действует до окончания сезона-2025/2026. Однако ранее руководство «Авангарда» заявляло, тренерский штаб не видит хоккеиста в составе основной команды на следующий сезон. Отметим, что зарплата защитника в омском клубе составляла 45 млн рублей.

В прошедшем чемпионате он сыграл в 77 матчах регулярного чемпионата и стадии плей-офф, отметился одним голом и сделал 11 результативных передач, заработав показатель полезности +4.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Авангарда» Семен Кошелев в ближайшее время присоединится к владивостокскому «Адмиралу».