Омск-Информ
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·Спорт

По информации инсайдера, хоккеист остается в «Динамо».

Нападающий Максим Комтуа принял решение остаться в столичном клубе «Динамо». Об этом сообщил инсайдер Федор Носов в своем телеграм-канале «Хоккейный ДинамоМетр».

– Максим принял правильное решение, которое пойдет на пользу и клубу, и ему самому. В Америке будет сложно найти приличные предложения, а в России он – любимец публики, – говорится в сообщении.

В сезоне-2024/2025 форвард сыграл 62 матча, за которые набрал 50 очков: забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач с показателем полезности +18.  

Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в НХЛ. Канадец получил предложение от клуба «Детройт Ред Уингз». Напомним, что «Авангард» был всерьез нацелен на подписание Комтуа и рассматривал возможность предложения оффершита. Омичи хотели предложить хоккеисту контракт на 70 миллионов рублей.

1122Мария Филимонова
·Спорт

По информации инсайдера, хоккеист остается в «Динамо».

Нападающий Максим Комтуа принял решение остаться в столичном клубе «Динамо». Об этом сообщил инсайдер Федор Носов в своем телеграм-канале «Хоккейный ДинамоМетр».

– Максим принял правильное решение, которое пойдет на пользу и клубу, и ему самому. В Америке будет сложно найти приличные предложения, а в России он – любимец публики, – говорится в сообщении.

В сезоне-2024/2025 форвард сыграл 62 матча, за которые набрал 50 очков: забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач с показателем полезности +18.  

Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в НХЛ. Канадец получил предложение от клуба «Детройт Ред Уингз». Напомним, что «Авангард» был всерьез нацелен на подписание Комтуа и рассматривал возможность предложения оффершита. Омичи хотели предложить хоккеисту контракт на 70 миллионов рублей.

1122Мария Филимонова