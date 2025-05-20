Омск-Информ
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·Общество

По информации источника, Максим Комтуа может вернуться в НХЛ.

Омский «Авангард» рискует потерять талантливого канадского форварда Максима Комтуа.

– Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа может продолжить карьеру в НХЛ. Канадец получил предложение от клуба «Детройт Ред Уингз», – сообщает портал AllHockey.Ru со ссылкой на своего инсайдера.

Комтуа дебютировал в составе «Динамо» в сезоне 2024/25, отыграл 77 матчей и набрал 63 очка (28 шайб и 35 передач). Канадский легионер играет последний год по контракту с командой, и его будущее пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» всерьез нацелен на подписание Комтуа и рассматривает возможность предложения оффершита. Омичи намерены предложить хоккеисту контракт на 70 миллионов рублей.

Мария Филимонова
·Общество

По информации источника, Максим Комтуа может вернуться в НХЛ.

Омский «Авангард» рискует потерять талантливого канадского форварда Максима Комтуа.

– Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа может продолжить карьеру в НХЛ. Канадец получил предложение от клуба «Детройт Ред Уингз», – сообщает портал AllHockey.Ru со ссылкой на своего инсайдера.

Комтуа дебютировал в составе «Динамо» в сезоне 2024/25, отыграл 77 матчей и набрал 63 очка (28 шайб и 35 передач). Канадский легионер играет последний год по контракту с командой, и его будущее пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» всерьез нацелен на подписание Комтуа и рассматривает возможность предложения оффершита. Омичи намерены предложить хоккеисту контракт на 70 миллионов рублей.

Мария Филимонова