Омск-Информ
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·Спорт

Омичи намерены предложить контракт на 70 миллионов рублей.

Канадский нападающий Максим Комтуа, возможно, присоединится к омскому «Авангарду». Об этом рассказал хоккейный обозреватель Алексей Шевченко в эфире программы «Держи передачу».

Журналист отмечает, что омский «Авангард» всерьез нацелен на подписание Комтуа и рассматривает возможность предложения оффершита (контрактного предложения от другого клуба, которое может перебить действующее). После этого у москвичей будет лишь несколько дней, чтобы повторить предложение «ястребов» или предложить более выгодные условия. Если они этого не сделают, игрок перейдет в Омск.

По мнению Шевченко, «Авангард» может предложить контракт примерно на 70 миллионов рублей, что создаст серьезные сложности для московского «Динамо». 

Ранее Максим Комтуа играл в НХЛ за «Анахайм», а в прошедшем сезоне в КХЛ провел 77 матчей за «Динамо», набрав 63 очка – 28 голов и 35 результативных передач.

Напомним, что «Авангард» также заинтересован в услугах нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука. Однако вопрос по игроку на данный момент остается открытым.

1231Алексей Новиков
·Спорт

Омичи намерены предложить контракт на 70 миллионов рублей.

Канадский нападающий Максим Комтуа, возможно, присоединится к омскому «Авангарду». Об этом рассказал хоккейный обозреватель Алексей Шевченко в эфире программы «Держи передачу».

Журналист отмечает, что омский «Авангард» всерьез нацелен на подписание Комтуа и рассматривает возможность предложения оффершита (контрактного предложения от другого клуба, которое может перебить действующее). После этого у москвичей будет лишь несколько дней, чтобы повторить предложение «ястребов» или предложить более выгодные условия. Если они этого не сделают, игрок перейдет в Омск.

По мнению Шевченко, «Авангард» может предложить контракт примерно на 70 миллионов рублей, что создаст серьезные сложности для московского «Динамо». 

Ранее Максим Комтуа играл в НХЛ за «Анахайм», а в прошедшем сезоне в КХЛ провел 77 матчей за «Динамо», набрав 63 очка – 28 голов и 35 результативных передач.

Напомним, что «Авангард» также заинтересован в услугах нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука. Однако вопрос по игроку на данный момент остается открытым.

1231Алексей Новиков