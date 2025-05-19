Омичи намерены предложить контракт на 70 миллионов рублей.

Канадский нападающий Максим Комтуа, возможно, присоединится к омскому «Авангарду». Об этом рассказал хоккейный обозреватель Алексей Шевченко в эфире программы «Держи передачу».

Журналист отмечает, что омский «Авангард» всерьез нацелен на подписание Комтуа и рассматривает возможность предложения оффершита (контрактного предложения от другого клуба, которое может перебить действующее). После этого у москвичей будет лишь несколько дней, чтобы повторить предложение «ястребов» или предложить более выгодные условия. Если они этого не сделают, игрок перейдет в Омск.

По мнению Шевченко, «Авангард» может предложить контракт примерно на 70 миллионов рублей, что создаст серьезные сложности для московского «Динамо».

Ранее Максим Комтуа играл в НХЛ за «Анахайм», а в прошедшем сезоне в КХЛ провел 77 матчей за «Динамо», набрав 63 очка – 28 голов и 35 результативных передач.

Напомним, что «Авангард» также заинтересован в услугах нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука. Однако вопрос по игроку на данный момент остается открытым.