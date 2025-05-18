Генеральный директор минского клуба Артем Каркоцкий подтвердил, что у игрока есть действующий контракт на следующий сезон.

В апреле стали известны сведения о том, что омский ХК «Авангард» рассматривает кандидатуру нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука. Также сообщалось, что петербургский СКА тоже рассматривает возможность подписания контракта с хоккеистом.

Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий накануне высказался по поводу слухов, связанных с игроком.

– Вопрос [по Пинчуку] открытый, насколько это возможно. У Виталия контракт [с «Динамо»] на следующий сезон, – сказал Каркоцкий в передаче «Большой спорт» на «Беларусь 5», сообщает BetNews.

Напомним, что в ходе регулярного чемпионата 2024/2025 годов Пинчук набрал 43 (25+18) очка в 66 поединках при показателе полезности «+14» и 24 минутах штрафа. В плей-офф на его счету 11 (5+6) баллов в 11 встречах при полезности «+10» и 2 минутах штрафа.