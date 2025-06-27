На месте бывшего судоремонтного завода строят жилье, но жители опасаются обвала берега и разрушения соседних многоэтажек.

В Омске разгорается конфликт вокруг строительства ЖК на улицах 1-й и 2-й Затонской, рядом с парком «Зеленый остров». Пока застройщик возводит дома на территории бывшего судоремонтного завода, местные жители все громче заявляют о своем несогласии: из-под ног уходит берег, зелени становится меньше, а дети не могут найти места для игр и прогулок.

Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте и поговорил с людьми, чьи дома расположены по соседству со ставшей скандальной стройкой.

Лишили места для прогулок

По словам пенсионерки Людмилы, ведущиеся работы лишили людей свободного пространства.

- Здесь дышать нечем - транспорт, стройка, шум, пыль. Зелени вообще нет. А то, что есть, уничтожают. Мы все хотим, чтобы на этом месте был парк, - заявила пенсионерка, живущая рядом со стройкой.

По ее словам, раньше сюда приходили гулять с детьми и внуками, но теперь это становится опасно. Площадки переполнены, а вечером воздух отравляют выхлопные газы от припаркованных автомобилей.

- Сели двое на качели - остальные ждут. Если бы сделали нормальный парк, высадили деревья, установили лавочки и качели, дети бы играли, а сейчас только стройка и грязь, - пожаловалась пенсионерка.

Омичка предположила, что строительство, вероятно, было заранее согласовано на уровне городских властей, ведь без разрешения никто бы не стал начинать такой проект. Она выразила недоумение: если возведение объекта действительно одобрили, то почему специалисты начали выявлять нарушения только сейчас? По словам пенсионерки, у жителей складывается ощущение, что разрешение выдали неправомерно, и теперь все это начинает обрастать проблемами.

Другая пенсионерка, Ольга Савченко, также настроена настороженно. Она предполагает, что из-за опасной близости воды новый дом может пойти трещинами, а грунт - поплывет.

- У меня сын живет в Алтайском крае, и там был похожий случай. Дом построили у берега, через год пошли трещины, - поделилась жительница района.

И это не гипотетическая угроза. Как рассказала редакции Инесса Коваль, в ее доме, расположенной рядом со строительной площадкой, во время забивки свай образовалась трещина.

- Когда тут сваи забивали, у моей соседки на первом этаже треснула стена. Дом ходил ходуном. На лавочке сидеть невозможно было, а в квартире грохот, как на стройке, - утверждает омичка.

Жители района недоумевают, почему никто не поинтересовался их мнением перед началом строительства. По их словам, большинство точно высказались бы против.

- Это же решается все на уровне администрации, людей-то не слушает никто. Они бы хоть собрание провели, спросили наше мнение. Я уверена, процентов 90 были бы против этой стройки, а они тихо сами все решили, и теперь никто нас не слышит, - отметила Инесса Коваль.

Общее мнение наших респондентов: эта стройка - ошибка, ведь сейчас городу очень нужны зеленые зоны, поскольку омичи и так задыхаются от недостатка воздуха и места. Да и кто захочет покупать дорогое (а квартиры здесь точно не будут дешевыми) жилье на краю обрыва.

Может стать слишком поздно

Первым на возможну. проблему со строительством домов на территории бывшего судоремонтного завода обратил внимание омский правозащитник Иван Козлов, заявивший, что участок под стройкой потенциально опасен из-за особенностей локации. На этой территории находился старый причал для швартовки судов, ныне частично утраченный. Демонтированная часть, по мнению эксперта, могла быть специальной конструкцией для подъема судов в ремонтные цеха. Вероятно, исчезновение этой опоры привело к сползанию грунта и «потянуло» за собой береговую линию.

Для стабилизации береговой линии застройщик, вероятно, попытался укрепить берег фрагментами строительного мусора, что не является гарантией устойчивости конструкции.

Иван Козлов пояснил «Омск-информу», что таким образом решил привлечь внимание к вопросу законности строительства нового жилого комплекса. Юрист обратил внимание, что с началом стройки доступ к Иртышу отрезали, а это уже затрагивает права всех жителей города.

- Почему обычные люди не могут просто пройти к водоему? Это нарушение законодательства, - сказал эксперт.

Специалист заявил, что часть берега уже фактически осела. И если посмотреть архивные фотографии, можно заметить, как зона уходит вглубь. Общественник отметил, что участок причальной стенки в свое время демонтировали без разрешения, и дальнейшее строительство может усугубить ситуацию.

- Не исключено, что если не вмешаться сейчас, разрушения могут пойти дальше, вверх по берегу, - предупредил Козлов.

По сведениям юриста, этот участок официально находится в государственной собственности, и возникают вопросы, как именно он оказался в распоряжении застройщика. Козлов настаивает на том, администрации или самому подрядчику следует срочно провести комплексное укрепление береговой линии. Пока еще не поздно.

- То, что сейчас проверки проводятся, это как раз в интересах жильцов. То есть, если сейчас какие-то моменты будут найдены, еще можно будет исправить. Потому что потом, после сдачи объекта в эксплуатацию, когда люди получат свои квартиры, все ручки умоют, и застройщики скажут: «До свидания, нам ничего не надо. Мы вам продали квартиры, живите как хотите», - добавил Козлов.

Реакции городских и областных властей пока не последовало. Впрочем, нелишним будет заметить, что подобный прецедент уже имел место в Омске: строящийся с нарушениями ЖК «Мирапорт» на улице Пригородной на берегу Иртыша упорно не замечали, пока жители соседних домов не заметили трещины в своих квартирах и не забили тревогу. После этого вмешались силовики, и стройку признали незаконной. Вряд ли застройщик нового квартала в районе городка Водников задумывается об опасных последствиях стройки: работы на объекте кипят, а в еще не возведенном доме наверняка уже продаются квартиры.