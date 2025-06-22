На обрушение береговой линии реки обратил внимание бывший сотрудник СК РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе проверки по поводу обрушения берега Иртыша вблизи жилого микрорайона у парка «Зеленый остров» в Омске. Горожане опасаются сползания жилых домов в реку. Ранее они неоднократно жаловались на массовые скопления грунта и строительного мусора, угрожающего устойчивости берега.

На проблему с берегом возле парка «Зеленый остров» обратил внимание правозащитник Иван Козлов (в недавнем прошлом сотрудник СК РФ). Он указал, что застройщики микрорайона в лице ИП Михаила Попова и компании ООО СЗ «Зеленый остров» решили возводить дома на бывших землях судоремонтного завода на улицах 1-й и 2-й Затонской. Особенность территории, возможно, и стала катализатором угрозы обвала берега реки.

– Следственными органами СК России по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе проверки и по доводам обращения, – говорится в сообщении СК РФ.

Ранее аналогичная проблема возникла с территорией бывшего причала в Советском округе Омска. Жилой комплекс «Мирапорт» собирались строить в нескольких десятках метров от Иртыша. Выдача разрешения на строительство в итоге была признана незаконной, возведение микрорайона остановлено, а чиновница департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова, подписавшая документы, стала фигурантом уголовного дела.