Омичи заметили обрушение берега возле новостроек.

На проблему с берегом возле «Зеленого острова» обратил внимание один из омских правозащитников. Как отметил Иван Козлов, омичи неоднократно жаловались на массовые скопления грунта и строительного мусора, угрожающего устойчивости берега.

Проблема, судя по всему, связана с особенностями выбора участка для строительства жилых комплексов. Застройщики в лице ИП Михаила Попова и компании ООО СЗ «Зеленый остров» решили возводить дома на бывших землях судоремонтного завода на улицах 1-й и 2-й Затонской.

Особенность территории, возможно, и стала катализатором угрозы обвала. Непосредственно рядом со строительными площадками расположен старый причал, ранее используемый для швартовки судов.

Однако данная конструкция официально числится не причалом, а ремонтной стенкой судна, сообщает Козлов со ссылкой на данные ЕГРН. Ее длина, по официальным документам, должна составлять 554 метра, но в реальности она значительно короче.

Демонтированная часть, по мнению эксперта, могла быть специальной конструкцией для подъема судов в ремонтные цеха. Вероятно, исчезновение этой опоры привело к сползанию грунта и «потянуло» за собой береговую линию.

Для стабилизации береговой линии застройщик, предположительно, укрепил берег фрагментами строительного мусора. Однако такое укрепление не гарантирует устойчивого результата.

15 мая омский депимущества подал иск в арбитражный суд об изъятии земель у ИП Олеси Пуро и строительной компании «ЖК Зеленый остров». Как показывает система «Электронное правосудие», претензии касаются земельных участков, где и произошло обрушение почвенного слоя.

Напомним, что подобная ситуация привела к скандалу вокруг строительства жилого комплекса «Мирапорт», где демонтаж причала и последующие строительные работы привели к разрушению соседних строений. Впоследствии выяснилось, что и земля под строительство была оформлена с грубейшими нарушениями.