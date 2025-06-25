В европейских городах крематории стоят в 50 метрах от жилых домов. Для омского закупили такое же оборудование.

Под Омском, в районе Надеждинского сельского поселения, полным ходом идет строительство первого в регионе крематория. Стены здания уже готовы, оборудование закуплено, осталось провести внутреннюю отделку и все работы по налаживанию и запуску.

«Омск-информ» выяснил у генерального директора ООО «Помощь» Алексея Сулоева новые детали проекта. Инвестор рассказал, что объект собрались строить несколько лет назад. Однако компании продолжительное время пришлось улаживать вопрос с землей.

– Нам потребовалось почти два года, чтобы пройти все процедуры согласования и утвердить участок, подходящий не только по санитарным требованиям, но и с точки зрения логистики и удобства для жителей. В Омске же крематорий должен был появиться еще 15 лет назад, но в том числе вопрос земли постоянно откладывал начало реализации, – рассказал Сулоев редакции.

По словам главы компании, для крематория сознательно выбрали современную импортную печь, соответствующую всем требованиям безопасности.

– Оборудование оснащено двумя камерами сгорания, что исключает выброс дыма или вредных веществ в атмосферу, – подчеркнул Сулоев. – Европейские экологи относят такие кремационные печи к объектам с нулевой санитарно-защитной зоной, то есть они могут размещаться буквально в пределах городской черты. В Германии и Венгрии крематории стоят в 30-50 метрах от жилых домов. Мы заранее закупили оборудование и привезли его в Омск.

Как сообщалось ранее, запускать оборудование и обучать местных специалистов приедут иностранцы, команда инженеров и наладчиков из Венгрии. Что касается газового оборудования, то предполагается установить автономные объекты.

– Из-за отсутствия технической возможности подключиться к магистральной сети мы сегодня используем модульные газгольдерные установки. Переговоры с поставщиками и технические условия уже получены, – отметил генеральный директор ООО «Помощь».

Компания заявила о готовности войти в федеральный проект по цифровизации похоронной отрасли.

Инвестор потратит на реализацию проекта 250 млн рублей. Первый крематорий под Омском сдадут к декабрю.