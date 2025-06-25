Это связано с перекрытиями дорог для праздника на Соборной площади.

Из-за перекрытия нескольких улиц в Омске 25–30 июня изменятся маршруты общественного транспорта. Ограничения коснутся центра города, где планируется празднование Дня молодежи.

Сегодня с 10:00 до 10:00 29 июня перекрыли улицу Ленина от Интернациональной до Партизанской, Соборную площадь, улицу Герцена от улицы Интернациональной до Ленина, площадь Победы. В связи с этим автобусы № 25 и 77 и укороченные рейсы маршрута № 64 при движении в центр будут останавливаться на остановке «Дом Туриста». Затем последует разворот с проездом по Комсомольскому мосту, улицам Думской, Маршала Жукова, Лермонтова, проспекту Карла Маркса. В обратном направлении автобусы будут отправляться от остановки «Дом Туриста» до «Госпиталя» и далее – по утвержденной схеме.

Автобусы № 28 с моста имени 60-летия Победы поедут по улице Фрунзе, с правым поворотом на улицу Герцена, с остановками на «Ул. Тарская», «Ул. Фрунзе», с правым поворотом на Интернациональную, с остановкой «Главпочтамт» и далее – по утвержденным схемам.

Автобусы № 34 с Герцена поедут на Фрунзе, до остановки «Флагман», потом будут поворачивать на Гусарова, на Интернациональную, Герцена и далее – по обычной схеме.

Автобусы № 62 последуют до остановки «КДЦ «Маяковский» и будут разворачиваться под мостом имени 60-летия Победы. Они поедут от остановки «Библиотека им. Пушкина» по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса, с остановками «КДЦ «Маяковский», «Главпочтамт», «Госпиталь», «Дом Туриста».

Автобусы № 73 в направлении Чкаловского поселка с улицы Красный Путь поедут по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, повернут на Лермонтова, потом на Ленина и далее вернутся на обычный маршрут.

Автобусы № 94 с моста имени 60-летия Победы поедут на Фрунзе, до остановки «Ул. Тарская», на Герцена, после чего вернутся на привычный маршрут.

Троллейбусы № 8 в сторону Московки-2 с Красного Пути свернут на Интернациональную, потом на Гагарина, поедут по Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса, свернут на Ленинградскую площадь. Без остановки «Магазин «Жемчужина» автобусы поедут на улицу Ленина.

Новые ограничения ожидают омичей также с 10:00 29 июня до 7:00 30 июня. Проехать нельзя будет по Ленина от площади Победы до улицы Партизанской.

Изменения движения общественного транспорта: