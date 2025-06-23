Ограничения движения и парковки введут из-за празднования Дня молодежи.

В Омске ко Дню молодёжи с 10:00 часов 25 июня до 10:00 часов 29 июня будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта на ряде улиц в центре города.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии, ограничения затронут улицу Ленина, на участке от Интернациональной до Партизанской, включая Соборную площадь; улицу Герцена – от Интернациональной до Ленина вместе с площадью Победы; Банковский переулок – от Соборной площади до улицы Певцова; улицу Ивана Алексеева – от Соборной площади до улицы Красина, а также улицу Тарскую – от Ленина до Красина. Меры введены в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий.

Дополнительно с 10:00 часов 29 июня до 7:00 часов 30 июня движение транспорта будет ограничено на улице Ленина, на участке от площади Победы до улицы Партизанской.

Для объезда перекрытых зон водителям рекомендуют использовать улицы Интернациональную, Ленина, Герцена и Гагарина.

Кроме того, с 10:00 часов 25 июня до 7:00 часов 30 июня в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещена парковка транспорта.