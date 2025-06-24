Соседи возмущены поведением мужчины и пытаются защитить птиц.
В доме № 18 по улице 10-й Чередовой в Омске назрел конфликт между мужчиной и остальными жильцами из-за агрессивного поведения первого по отношению к птицам. Омич систематически стреляет по голубям из травматического оружия, делая это из автомобиля, балкона и подъезда.
Причины такого поведения он объясняет тем, что у него аллергическая реакция на присутствие птиц. Однако остальные жители относятся к ситуации негативно и пытаются защитить крылатых обитателей, считая подобное поведение жестоким.
– Жители дома подкармливают голубей регулярно. Женщины и один мужчина, который, в принципе, мог бы справиться с ним и один. Однако у нас общество цивилизованное, и мы обсуждаем проблему, чтобы принять какие-то решения. Жители подъезда жаловались участковому. Но он лишь разводит руками, – говорится в сообщении в телеграм-канале «Новости | Жесть Омска».
Ранее сообщалось, что в Омской области сельчанин выстрелил из ружья в кота соседки.