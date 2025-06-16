Сосед объяснил свои действия охотой животного на утят.

Жительница поселка Помурино Москаленского района Омской области Ирина Одноприенко рассказала о страшном инциденте, произошедшем 8 июня. Она сообщила, что сосед жестоко убил ее домашнее животное.

– С этим человеком у нас нет никаких общих дел и интересов. Мы просили его вспахать нам землю под посадку в июне 2024 года. У него есть сельхозтехника. Оплатили как положено, сколько запросил. Жили мирно, общались, – цитирует женщину портал «НГС55».

Сосед произвел выстрел из ружья в кота, принадлежащего женщине, а затем нанес животному удары ногами. Произошло это практически на глазах владелицы: услышав выстрел, Ирина вышла проверить происходящее и увидела обидчика с окровавленным телом ее питомца.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что кот охотился на его утят, однако ранее претензий к животному никто не выдвигал.

– Ни разу за весь год, что мы здесь живем, никто, в том числе и он сам, не подходил с претензиями по поводу кота. Тело котика сейчас на судмедэкспертизе в Областной ветеринарной лаборатории. И она установит, что была стрельба, потому что рентген это уже показал, – добавила Ирина.

Женщине обратилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными.