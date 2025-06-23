Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Мероприятие пройдет на «G-Drive Арене».

2 ноября на площадке «G-Drive Арены» в Омске состоится концерт популярного исполнителя Сергея Лазарева. Выступление анонсировано на ресурсе «Яндекс.Афиша». Зрителей ожидает программа под названием «Шоумен». 

Стоимость билетов начинается от 2500 рублей. За места в партере придется заплатить дороже – цены варьируются от 6 до 10 тыс. рублей. Билеты на ближайшие к сцене секторы обойдутся зрителям в сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Напомним, что 28 июня, на День молодежи, для омичей бесплатно выступит Егор Крид. Концерт пройдет на Соборной площади.
1264Мария Филимонова
·Культура/Афиша

Мероприятие пройдет на «G-Drive Арене».

2 ноября на площадке «G-Drive Арены» в Омске состоится концерт популярного исполнителя Сергея Лазарева. Выступление анонсировано на ресурсе «Яндекс.Афиша». Зрителей ожидает программа под названием «Шоумен». 

Стоимость билетов начинается от 2500 рублей. За места в партере придется заплатить дороже – цены варьируются от 6 до 10 тыс. рублей. Билеты на ближайшие к сцене секторы обойдутся зрителям в сумму от 5 до 7 тыс. рублей.
Напомним, что 28 июня, на День молодежи, для омичей бесплатно выступит Егор Крид. Концерт пройдет на Соборной площади.
1264Мария Филимонова