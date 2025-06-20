Омск-Информ
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·Политика

Он уверен, что омичи будут их покупать.
Мэр Омска Сергей Шелест поручил своему заместителю Елене Дячук организовать диалог между местными торговыми компаниями и витебской кондитерской фабрикой «Витьба». По словам главы города, это иногороднее предприятие предлагает огромный ассортимент продуктов – от сухих завтраков до печенья. 
– Договорились, что проработаем вопрос о взаимодействии с омским бизнесом. Думаю, качественные и вкусные продукты, применяемые в том числе для детского питания, обязательно найдут своего покупателя в нашем городе, – отметил мэр.
Ранее также сообщалось, что китайские компании заинтересовались продукцией птицефабрики Омской области. Они планируют закупать куриные лапки.
Андрей Андреев
·Политика

Он уверен, что омичи будут их покупать.
Мэр Омска Сергей Шелест поручил своему заместителю Елене Дячук организовать диалог между местными торговыми компаниями и витебской кондитерской фабрикой «Витьба». По словам главы города, это иногороднее предприятие предлагает огромный ассортимент продуктов – от сухих завтраков до печенья. 
– Договорились, что проработаем вопрос о взаимодействии с омским бизнесом. Думаю, качественные и вкусные продукты, применяемые в том числе для детского питания, обязательно найдут своего покупателя в нашем городе, – отметил мэр.
Ранее также сообщалось, что китайские компании заинтересовались продукцией птицефабрики Омской области. Они планируют закупать куриные лапки.
Андрей Андреев