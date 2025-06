Отходы омского пищепрома могут стать любимыми снеками китайцев.

Китайские компании Jiangsu Bingshang Import and Export Trading Co., Ltd и Chanfa International Trade Co., Ltd заинтересовались продукцией Любинской птицефабрики в Омской области. Китайцы планируют закупать куриные лапки, которые на производстве считаются отходами, тогда как в Китае подобный продукт продается по высокой цене и пользуется популярностью.

Обе китайские компании специализируются на производстве закусок в вакуумной упаковке, включая маринованные утиные лапки, куриные бедра с клубникой и утиные яйца, а также лакомства для животных.

Руководство фабрики готово развивать сотрудничество и расширить производственные мощности, чтобы удовлетворить запросы китайского рынка. Руководитель Любинской птицефабрики Карапет Матевосян подчеркнул возможность нарастить объемы производства в соответствии с требованиями партнеров из Китая, сообщает «РБК Омск». Пока китайская сторона готова покупать только сырье, однако фабрика должна оформить специальный сертификат для экспортных поставок, что займет около полугода.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Омской области Светланы Утюгановой, китайский рынок в основном покрывается бразильскими и таиландскими поставщиками, однако омские предприятия имеют хорошие шансы войти в эту сферу. Центр поддержки экспорта готов содействовать оформлению всех необходимых документов для успешного сотрудничества.