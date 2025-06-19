Высок риск возникновения пожаров и аварий на электросети.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в отдельных районах Омской области возможны порывы ветра силой 15–20 м/с. Ночью прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, днем также ожидаются осадки и грозы.

В администрации Омска предупредили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны инциденты, связанные с увеличением числа техногенных пожаров в частном секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах, повреждениями линий связи и электропередачи, а также усложнением движения транспорта и ухудшением условий для проведения ремонтных работ.

Напомним, что сегодняшней ночью гроза ударила в телебашню. О повреждениях коммуникационного оборудования не сообщалось.