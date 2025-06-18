Омск-Информ
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·Общество

Безбилетниками катаются около 10 %.
Около 90–91 % омичей добросовестно оплачивают проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Однако, по словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, 9-10 % этого не делают.
Отметим, что обновление муниципального транспорта в Омске отложили еще на год. При этом, как сообщает Om1.ru, идет подготовка к получению новой техники. Автобусы планируется направить на маршруты № 20, 42, 55 и 58.
Андрей Андреев
·Общество

Безбилетниками катаются около 10 %.
Около 90–91 % омичей добросовестно оплачивают проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Однако, по словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, 9-10 % этого не делают.
Отметим, что обновление муниципального транспорта в Омске отложили еще на год. При этом, как сообщает Om1.ru, идет подготовка к получению новой техники. Автобусы планируется направить на маршруты № 20, 42, 55 и 58.
Андрей Андреев