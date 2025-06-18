Заявка на приобретение 55 транспортных средств уже направлена.

Обновление муниципального транспорта в Омске отложено еще на год. Как сообщил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец, в 2025 году закупка новых автобусов не планируется. Однако уже сейчас ведется подготовка к получению новой техники.

– На 2025 год никаких планов по обновлению муниципального транспорта нет. Но в этом году мы через министерство транспорта Омской области сформировали заявку на приобретение 55 новых автобусов среднего класса – скорее всего, это будут ПАЗы – для работы на четырех городских маршрутах. Как только станет понятно, что заявка Омской области одобрена, будет ясно, что в этом году автобусы поступят в Омск. Однако начнут эксплуатироваться они только с 1 января 2026 года, – цитирует Кормильца портал «Om1».

По словам чиновника, новые автобусы планируется направить на маршруты № 20, 42, 55 и 58. Сейчас департамент транспорта готовит конкурсную документацию для выбора перевозчиков. Конкурсы планируется провести до 1 августа, после чего с победителями будут заключены контракты на обслуживание указанных направлений уже с начала 2026 года.