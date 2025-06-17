Всего предполагается приобрести 55 единиц подвижного состава.

В четверг, 19 июня, на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в горсовете Омска планируется обсудить покупку новых единиц транспорта.

По данным департамента транспорта, за 2018–2024 гг. обновлено 553 единицы подвижного состава муниципального пассажирского транспорта в городе Омске, в том числе: 418 автобусов, 111 троллейбусов, 24 трамвая. В результате износ транспортных средств с января 2018 года по июнь 2025 года по автобусам снизился с 90,8 до 56,4 %, по троллейбусам – с 95,3 до 33,5 %, по трамваям – с 92,5 до 67,5 %.

Уточняется, что для приобретения муниципальных троллейбусов, автобусов и трамваев нужна поддержка областного и федерального бюджетов.

А вот частные перевозчики выразили готовность приобрести в лизинг автобусы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Соответствующая заявка была подготовлена и отправлена в региональный минтранс в апреле нынешнего года. Проектом предусмотрена закупка в лизинг 55 автобусов среднего класса для работы на городских маршрутах № 20, 58, 59, 73. Документы направлены в Минтранс РФ. Однако ответ из федерального ведомства пока не получен.

Судя по всему, депутатам предстоит ознакомиться с этой информацией и принять ее к сведению.