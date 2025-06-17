Он помог Игорю Никитину выиграть Кубок Гагарина с «Локомотивом», но сотрудничество легенд «Авангарда» неожиданно прекратилось.

Известный российский специалист, бывший защитник и главный тренер «Авангарда» Игорь Никитин, сегодня подписавший 5-летний контракт с ЦСКА, неожиданно отказался от сотрудничества с Антоном Курьяновым – другой легендой «ястребов». Ранее Курьянов входил в тренерский штаб Никитина в ярославском «Локомотиве» и помог тому выиграть Кубок Гагарина.

При этом тренером армейцев будет работать Александр Попов, один из рекордсменов «Авангарда» по количеству сыгранных матчей. В бытность игроком он выступал в одном звене с Курьяновым, вместе они становились чемпионами мира по хоккею в 2012 году. Тренерская специализация обоих – работа с нападающими, в том числе игра в большинстве. Судя по всему, Никитин посчитал нецелесообразным иметь в своем штабе тренеров, которые, по сути, дублировали бы друг друга. Свой выбор он сделал в пользу Попова.

Прошлый сезон Антон Курьянов начинал в качестве генерального менеджера «Авангарда», однако уже осенью был вынужден покинуть свой пост из-за проваленной селекционной работы: именно он настоял на назначении главным тренером Сергея Звягина и набирал для него хоккеистов, с большей частью которых пришлось расстаться. После увольнения из омского клуба Курьянов практически сразу перешел в тренерский штаб «Локомотива», ставшего чемпионским. Сейчас он по факту является безработным.